Преобразуйте в многочлен стандартного вида выражение (5x+2)второй степени(наверху ??войка)помогите пожалуйста прошу!
Алгебра
Преобразуйте в многочлен стандартного вида выражение (5x+2)второй степени(наверху ??войка)помогите пожалуйста прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5x+2)²=5²x²+2*5x*2+2²= =25x²+20x+4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Преобразуйте в многочлен стандартного вида выражение (5x+2)второй степени(наверху ??войка)помогите пожалуйста прошу!
Математика
Математика
Длина первого прямоугольникаравна 40см а ширина 15смширина второг опрямоуголника ??а5см больше чем ширина первого а их площади равны .Найди длину в...
Математика