Преобразуйте выражения в многочлен: а) (2х - 5) (2х + 5); б) (3-4х)^2 в)(х+4)^3 г)(х-6+у)^2 д) (3??-2) (9х^2+6х+4) Номер 2: Разложите на множители: а) 8х^2 - 8у^2; б) 2а^2 + 8ав +дв^2; в) а^4 -1 Номер 3: При каких знач...

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Преобразуйте в многочлен: а) (а – 2)( а + 2) – 2а(5 – а) =а^2-4-10a+2a^2=6a^2-10a-4 б) (у – 9)2 – 3у(у + 1) =y^2-18y+81-3y^2-3y=-2y^2-21y+81 в) 3(х – 4) 2 – 3х2 =3(x^2-8x+16)-3x^2=3x^2-24x+48-3x^2=48-24x 2. Разложите на множители: а) 25х – х3=x(25-x^2)=x(5-x)(5+x) б) 2х2 – 20х + 50 =2(x^2-10x+25)=2(x-5)^2=2(x-5)(x+5) 3. Найдите значение выражения а2 – 4bс=36-4*(-11)*(-10)=36-440=-404 а) 452 б) -202 в) -404 г) 476 4. Упростите выражение: (с2 – b)2 – (с2 - 1)(с2 + 1) + 2bс2 =c^4-4bc^2+b^2-c^4+1=-4bc^2+b^2+1 5. Докажите тождество: (а + b)2 – (а – b)2 = 4аba^2+2ab+b^2-a^2+2ab-b^2=2a+2ab=4abвторой 1)x²- 4=(х+2)(х-2) т.к 2 в квадрате равно 42)x²- 3=(х+)(х-) 3)не раскладывается т.к там сумма4)a²- 4=(а+2)(а-2)5)a - 9=(корень из а +3)(корень из а -3) 6)x² - x=(х+корень из х)(х-корень из х) 7)u - 3=(корень из u+)(корень из u-) 8)не раскладывается9)7 - a⁴=(+a²)(-a²) третий x(x+2)=(x-4)(x+4) x^2 + 2x = x^2 - 16 x^2 - x^2 + 2x = -16 2x = -16 x = -8 четвертыйполный квадрат:x^2-9x+14=x^2-2*4,5x+20,25-20,25+14=(x-4,5)^2-6,25=(x-4,5-2,5)(x-4,5+2,5)=(x-7)(x-2)=0x=7 или x=2x^2-5x-14=x^2-2*2,5x+6,25-6,25-14=(x-2,5)^2-20,25=(x-2,5-4,5)(x-2,5+4,5)=(x-7)(x+2)=0x=7 или x=-2разложение на множетели:x^2-9x+14=x^2-7x-2x+14=x(x-7)-2(x-7)=(x-7)(x-2)=0x=7 или x=2x^2-5x-14=x^2-7x+2x-14=x(x-7)+2(x-7)=(x-7)(x+2)=0x=7 или x=-2