Преобразуйте выражение в многочлен 4c(3c+1)-(3c-5)(3c+5)

Преобразуйте выражение в многочлен 4c(3c+1)-(3c-5)(3c+5)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4с( 3с + 1 ) - ( 3с - 5 )( 3с + 5 ) = 12с^2 + 4с - ( 9с^2 - 25 ) = 12с^2 + 4с - 9с^2 + 25 = 3с^2 + 4с + 25
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