Преодолев крутой подъем, я приблизился к деревянной изгороди, приоткрыл окованную железом калитку и, пройдя по дорожке, заросшей еще не скошенной травой, заглянул внутрь помещ ения.Сделайте пж схему, а не просто по...

Гость: Гость:

[Преодолев крутой подъем, я приблизился к деревянной изгороди, приоткрыл окованную железом калитку и, пройдя по дорожке, заросшей еще не скошенной травой,заглянул внутрь помещения.]Сделайте схему, а не просто подчеркните(синтаксический разбор предложения). Предложение простое двусоставное ,распространенное ,осложнено обособленным обстоятельством (деепричастный оборот преодолев крутой подъем ) ( обособленным обстоятельством (деепричастный оборот пройдя по дорожке ) . подлежащее я сказуемые приблизился, приоткрыл, заглянул. [| -.-.-|, _ = ,= и, | -.-.-|,| --.-.-.| , = ] |-.-.-.| обособленное обстоятельство | ~~| обособленное определение __ подлежащее = сказуемое