Превратите рощу в парк изменяет слова по одной букве. Роща | пример : _ | роща _ | ??оза _ | поза _ | пора Парк. | пара | парк

Русский язык

Превратите рощу в парк изменяет слова по одной букве. Роща | пример : _ | роща _ | ??оза _ | поза _ | пора Парк. | пара | парк

Автор: Гость