Превратите рощу в парк изменяет слова по одной букве. Роща | пример : _ | роща _ | ??оза _ | поза _ | пора Парк. | пара | парк
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Превратите рощу в парк изменяет слова по одной букве. Роща | пример : _ | роща _ | ??оза _ | поза _ | пора Парк. | пара | парк
Ответ(ы):
Гость:
Роща- роса- рост- пост- порт- пора- пара- парк
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