Президент фірми хоче створити команду дизайнерів для розробки нової моделі виробу у складі двох інженерів і трьох маркетологів. Яка ймовірність того, що команда такого складу буде створена, якщо з групи 9 інженерів ...
Президент фірми хоче створити команду дизайнерів для розробки нової моделі виробу у складі двох інженерів і трьох маркетологів. Яка ймовірність того, що команда такого складу буде створена, якщо з групи 9 інженерів і шести маркето-логів вибрати навмання 5 осіб?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Два независимых события - вероятности суммируются. Вероятность выбора инженеров - Ринж = 2/9. Вероятность выбора маркетологов - Рмарк = 3/6 = 1/2 Вероятность команды - Рк = 2/9 + 1/2 = 13/18 ~ 0.722 ~ 72.2% - ОТВЕТ.