Президент фірми хоче створити команду дизай­нерів для розробки нової моделі виробу у складі двох інженерів і трьох маркетологів. Яка ймовірність того, що команда такого складу буде створена, якщо з групи 9 інженерів і шести маркето-логів вибрати навмання 5 осіб?