Президент США Ричард Никсон утверждал, что США проиграли во Вьетнаме не войну, а м??р. Что он имел в виду?
История
Президент США Ричард Никсон утверждал, что США проиграли во Вьетнаме не войну, а м??р. Что он имел в виду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он имел ввиду то, что после эти события повлекут за собой множество последствий, ясное дело, не положительных. Короче говоря - проблемы начнутся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Определить годовой план товарооборота магазина, если известно, что магазин прода?? за год товаров на сумму 1612,8 тыс. руб., перевыполнив план на 12%.
Английский язык
Очень срочно надо! Write down the negative (-) and interrogative (?) forms of the sentences in Present Simple: (+) My dog likes playing with ...
Другие предметы
Сын попросил у мамы и у папы по 25 рублей.В магазине он потратил 45 рублей.По дороге домой у него попросил друг 3 рубля.Он пришел домой и отдал мам...