При анализе вещества нашли, что в его состав входят углерод, водород и кислород, массовые доли которых равны соответственно 0,4, 0,0666 и 0,5334. Найдите молекулярную фомулу и назовите это вещество, если известно, что плотнос...
Химия
При анализе вещества нашли, что в его состав входят углерод, водород и кислород, массовые доли которых равны соответственно 0,4, 0,0666 и 0,5334. Найдите молекулярную фомулу и назовите это вещество, если известно, что плотность его паров по воздуху рана 2,07.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сначала найдем относительную молекулярную массу вещества по относительной плотности: [latex]Mr(CxHyOz)=D_{H_2}(CxHyOz)\cdot{Mr(vozduha)}=[/latex]2,07*29=60 2. Теперь вспомнив формулу по определению массовой доли и выведя из нее n - число атомов,найдем число атомов каждого элемента в веществе: а) [latex]w(C)=\frac{Mr(CxHyOz)\cdot{w(C)}}{Ar(C)\cdot{100\%}}=\frac{60\cdot{40}}{12\cdot{100}}=2[/latex] б) [latex]w(H)=\frac{Mr(CxHyOz)\cdot{w(H)}}{Ar(H)\cdot{100\%}}=\frac{60\cdot{6,66}}{1\cdot{100}}=4[/latex] в) [latex]w(O)=\frac{Mr(CxHyOz)\cdot{w(O)}}{Ar(O)\cdot{100\%}}=\frac{60\cdot{53,34}}{16\cdot{100}}=2[/latex] Выходит формула вещества: [latex]C_2H_4O_2[/latex], которая подходит под общую формулу предельных одноосновных карбоновых кислот: [latex]CH_3COOH[/latex] - уксусная кислота
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