При анализе вещества нашли, что в его состав входят углерод, водород и кислород, массовые доли которых равны соответственно 0,4, 0,0666 и 0,5334. Найдите молекулярную фомулу и назовите это вещество, если известно, что плотнос...

Химия

При анализе вещества нашли, что в его состав входят углерод, водород и кислород, массовые доли которых равны соответственно 0,4, 0,0666 и 0,5334. Найдите молекулярную фомулу и назовите это вещество, если известно, что плотность его паров по воздуху рана 2,07.

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