При действии соляной кислоты на белый порошок Х массой 10 г выделилось 2.24 л (н.у.) газа Y, вызывающего помутнение известковой воды. Такую же навеску вещества X прокалили, пр и этом выделилось 1.12 л (н.у.) газа Y. О...

При действии соляной кислоты на белый порошок Х массой 10 г выделилось 2.24 л (н.у.) газа Y, вызывающего помутнение известковой воды. Такую же навеску вещества X прокалили, пр и этом выделилось 1.12 л (н.у.) газа Y. Определите неизвестные вещества, напишите уравнения проведённых реакций. Введите молекулярную формулу вещества Х (используйте только латиницу): Введите молекулярную формулу вещества Y (используйте только латиницу