При добавлении йодной воды к крахмальному клейстеру наблюдается сенее окрашиван??е. При нагревании оно исчезает, на основании этих признаков сделайте вывод о характере явления.

Химия

При добавлении йодной воды к крахмальному клейстеру наблюдается сенее окрашиван??е. При нагревании оно исчезает, на основании этих признаков сделайте вывод о характере явления.

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