При движении против течения,скорость которого 1 км/ч расстояние 119 км теплоход про??одит за 7 ч. Какое расстояние за то же время он пройдёт, двигаясь по течению? Постарайтесь решить эту задачу, не находя скорость теплохода.

Математика

При движении против течения,скорость которого 1 км/ч расстояние 119 км теплоход про??одит за 7 ч. Какое расстояние за то же время он пройдёт, двигаясь по течению? Постарайтесь решить эту задачу, не находя скорость теплохода.

Автор: Гость