При движении против течения,скорость которого 1 км/ч расстояние 119 км теплоход про??одит за 7 ч. Какое расстояние за то же время он пройдёт, двигаясь по течению? Постарайтесь решить эту задачу, не находя скорость теплохода.
Математика
При движении против течения,скорость которого 1 км/ч расстояние 119 км теплоход про??одит за 7 ч. Какое расстояние за то же время он пройдёт, двигаясь по течению? Постарайтесь решить эту задачу, не находя скорость теплохода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1*7= на7(км он пройдет меньше) 2. 119+7=126(км) 3. 126+7= 133(км) Ответ: Он пройдет 133 Километра
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