При двоичном кодировании целых чисел со знаком истинным высказыванием является : - дополнительный код целого числа может содержать цифру 2 - дополнительный код целого числа может совпадать с его прямым кодом - термин " обр...
Информатика
При двоичном кодировании целых чисел со знаком истинным высказыванием является : - дополнительный код целого числа может содержать цифру 2 - дополнительный код целого числа может совпадать с его прямым кодом - термин " обратный код " является синонимом термина " дополнительный код " - прямой код четного числа заканчивается на цифру 2
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Гость:
дополнительный код целого числа может совпадать с его прямым кодом
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