При экономном раскрое сберегли на каждом пальто по 12 см ткани , а на каждом костюме по 13 см ткани. Сколько сэкономят ткани при раскрое 96 пальто и 96 костюмов? Сколько детских пальто можно сшить из сэкономленной ткани , если ...
Математика
При экономном раскрое сберегли на каждом пальто по 12 см ткани , а на каждом костюме по 13 см ткани. Сколько сэкономят ткани при раскрое 96 пальто и 96 костюмов? Сколько детских пальто можно сшить из сэкономленной ткани , если на одно пальто идёт 2 м ткани? Срочно!!! Решение! Прошу! Пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономия с пальто 96*12=1152 см экономия с костюмов 96*13=1248см всего 1248+1152=2400 см =24м сколько д. костюмов 24/2=12
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