При экономном раскрое сберегли на каждом пальто по 12 см ткани , а на каждом костюме по 13 см ткани. Сколько сэкономят ткани при раскрое 96 пальто и 96 костюмов? Сколько детских пальто можно сшить из сэкономленной ткани , если ...

Математика

При экономном раскрое сберегли на каждом пальто по 12 см ткани , а на каждом костюме по 13 см ткани. Сколько сэкономят ткани при раскрое 96 пальто и 96 костюмов? Сколько детских пальто можно сшить из сэкономленной ткани , если на одно пальто идёт 2 м ткани? Срочно!!! Решение! Прошу! Пожалуйста!!!

Автор: Гость