При электролизе водного раствора сульфата хрома(3) током силой 3А масса катода увеличилась на 11г.В течение какого времени проводили электролиз,если выход по току составляет 7 8%.Составьте схему электролиза соли.

Cr(SO) 2Cr + 3SO катодный процесс: Cr + 3e = Cr 2HO + 2e = H + 2OH анодный процесс: 2HO - 4e = O + 4H суммарное уравнение процессов, протекающих при электролизе раствора сульфата хрома: 2Cr(SO) + 6HO = 4Cr + 3O + 6HSO согласно законам Фарадея: m(Cr) = (Mэ(Cr)*I*t*Вт)/F, где Вт - выход по току; Mэ(Cr) = M(Cr)/B = 52/3 = 17,33 г/моль тогда t = (m(Cr)*F)/(Mэ(Cr)*I*Вт) = (11*96500)/(17,33*3*0,78) = 26176 с = 7 ч 16 мин ответ: t = 26176 с = 7 ч 16 мин