При изготовлении 9 одинаковых приборов потребовалось 300 грамм серебра Сколько серебра потребуется для изготовления 6 таких приборов
Математика
При изготовлении 9 одинаковых приборов потребовалось 300 грамм серебра Сколько серебра потребуется для изготовления 6 таких приборов
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При изготовлении 9 одинаковых приборов потребовалось 300 грамм серебра Сколько серебра потребуется для изготовления 6 таких приборов
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