При изготовлении клея для склеивания стекла берётся сахара в 4 р. больше, а жидкого стекла в 10 р. больше, чем глицерина.Сколько нужно взять жидкого стекла, глицерина, если сахара взято 36 г? 1) 36:4=9 (г.)-глицерина. 2) 9*10...
Математика
При изготовлении клея для склеивания стекла берётся сахара в 4 р. больше, а жидкого стекла в 10 р. больше, чем глицерина.Сколько нужно взять жидкого стекла, глицерина, если сахара взято 36 г? 1) 36:4=9 (г.)-глицерина. 2) 9*10=90 (г.)-жидкого стекла. Ответ:9 г глицерина и 90 г жидкого стекла.Правильно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет вот так правильно 1)36-4=22(г.) 2)9*10=90 (г.) 3)90-22=68
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