При изготовлении клея для склеивания стекла берётся сахара в 4 р. больше, а жидкого стекла в 10 р. больше, чем глицерина.Сколько нужно взять жидкого стекла, глицерина, если сахара взято 36 г? 1) 36:4=9 (г.)-глицерина. 2) 9*10...

Математика

При изготовлении клея для склеивания стекла берётся сахара в 4 р. больше, а жидкого стекла в 10 р. больше, чем глицерина.Сколько нужно взять жидкого стекла, глицерина, если сахара взято 36 г? 1) 36:4=9 (г.)-глицерина. 2) 9*10=90 (г.)-жидкого стекла. Ответ:9 г глицерина и 90 г жидкого стекла.Правильно?

Автор: Гость