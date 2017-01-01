При каких условиях не и ни пишутся отдельно с этими частями речи? Приведите примеры.

1. Во всех случаях, когда без отрицательной частицы не слово не употребляется, например: невежда, неизбежный, несчастный, негодовать, нездоровиться, несдобровать, недостаёт (в значении «недостаточно»), неможется, нельзя, неужто, нестерпимый, непоколебимый, невредимый. 2. С существительными, если отрицание придаёт слову новое, противоположное значение, например: неприятель, несчастье, если отрицание придаёт слову, не имеющему этой частицы, значение противопоставления, отрицания, например: неспециалист, немарксист, нерусский, например: разногласия между марксистами и немарксистами; всем неспециалистам доклад понравился; нерусский взглянет без любви на эту бледную, в крови, кнутом иссеченную музу (Некрасов). 6. В наречиях незачем (в значении «бесцельно», например: незачем туда идти), нехотя; в предложных сочетаниях несмотря на, невзирая на; в вопросительной частице неужели. Написание наречий и наречных сочетаний, в состав которых входят отрицание, предлог и существительное или прилагательное (например, невдомёк, невпопад, невзначай, не под силу), определяется правилами, изложенными в § 83, п. 5 и 6. 2. В причастиях: а) в краткой форме, например: долг не уплачен, дом не достроен, пальто не сшитое б) в полной форме, когда при причастии есть пояснительные слова (см. § 88, п. 4), а также тогда, когда при причастии есть или подразумевается противопоставление, например: он принёс не законченную работу, а только отдельные наброски. 3. При существительных, прилагательных и наречиях, если есть или подразумевается противопоставление, например: не удача привела нас к успеху, а выдержка и хладнокровие; не смерть страшна – страшна твоя немилость (Пушкин); утро настало не ясное, а туманное; поезд идет не быстро и не медленно (подразумевается: «с какой-то средней скоростью»); не завтра (здесь не может не быть противопоставления). Примечание. Следует обратить внимание на некоторые случаи раздельного написания частицы не. Частица не пишется раздельно: а) если при прилагательном, причастии или наречии в качестве пояснительного слова стоит местоимение, начинающееся с ни, например: никому (ни для кого и т.п.) не нужная вещь, никогда не встречающаяся ошибка, никому не выгодно за это браться; б) если не входит в состав усилительных отрицаний далеко не, отнюдь не, вовсе не, ничуть не, нисколько не и т.п., предшествующих существительному, прилагательному или наречию, например: он вовсе не приятель нам, далеко не единственное желание, отнюдь не справедливое решение, нисколько не лучший выход, далеко не 5. При усилительных наречиях, а также при предлогах и союзах, например: не очень, не вполне, не совсем, не из..., не под..., не то... не то. Раздельно пишется выражение не раз, например: Не раз он обвинял себя в излишней осторожности 2. В наречиях никогда, нигде, никуда, ниоткуда, никак, нисколько, нимало, нипочем, ничуть и в частице -нибудь.