При каких значениях аргумента функция y=0,2+6=14

При каких значениях аргумента функция y=0,2+6=14

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Эта функция меньше 0, когда 2,8х < 56 x < 20 Функция больше нуля, когда 2,8x > 56 x > 20
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