При каких значениях n пятизначное число 712n4 делится на 3?

При каких значениях n пятизначное число 712n4 делится на 3?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Число делится на 3 если сумма цифр в этом числе делится на 3 7+1+2+4+n= 14+n значит n=1;4;7
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