При каких значениях переменной имеет смысл выражение: 1) под корнем 9-144x^2 2) под корнем 36-4х-х^2 3) под корнем 64+х (х+16) 4) под корнем 3х^2+2х-5

Гость: Гость:

Все что под корнем должно быть ≥0 Поэтому 1) 9-144x²≥0 9≥144x² x²≤9/144 -3/12≤x≤3/2 2) 36-4х-х²≥0 x²+4x-36≤0 D=4²+4*36=160 √D=4√10 x₁=(-4-4√10)/2=-2-2√10 x₂=(-4+4√10)/2=2√10-2 (x+2-2√10)(x+2+2√10)≤0 2-2√10≤x≤2+2√10 3) 64+х (х+16)≥0 x²+16x+64≥0 (x+8)²≥0 при любом х 4) 3х²+2х-5 ≥0 D=2²+4*3*5=64 √D=8 x₁=(-2-8)/6=-10/6=-5/3=-1 2/3 x₂=(-2+8)/6=6/6=1 (x+5/3)(x-1)≥0 x∈(-∞;-1 2/3]∪[1;+∞)