при каких значениях параметра b уравнение 1/3x^3-x=b имеет 3 корня
Алгебра
при каких значениях параметра b уравнение 1/3x^3-x=b имеет 3 корня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3x^3-x=0 x(1/3x^2-1)=0 x=0 или 1/3х^2-1=0 1/3X^2=1 x^2=1*3/1 x^2=3 X=+-1.73 Ответ:х(1)=0 х(2)=1,73 х(3)=-1,73
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