при каких значениях параметра b уравнение 1/3x^3-x=b имеет 3 корня

Алгебра
при каких значениях параметра b уравнение 1/3x^3-x=b имеет 3 корня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1/3x^3-x=0 x(1/3x^2-1)=0 x=0 или 1/3х^2-1=0              1/3X^2=1                 x^2=1*3/1                 x^2=3                 X=+-1.73 Ответ:х(1)=0            х(2)=1,73            х(3)=-1,73 
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