При какой температуре замерзает водный раствор глюкозы, в котором массовая доля ее составляет 10%? Криоскопическая константа воды 1,86°.

Физика

При какой температуре замерзает водный раствор глюкозы, в котором массовая доля ее составляет 10%? Криоскопическая константа воды 1,86°.

Автор: Гость