При какой температуре замерзает водный раствор глюкозы, в котором массовая доля ее составляет 10%? Криоскопическая константа воды 1,86°.
Физика
При какой температуре замерзает водный раствор глюкозы, в котором массовая доля ее составляет 10%? Криоскопическая константа воды 1,86°.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Δtз = Сm × К, где К – криоскопическая константа воды – 1,86
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