При каком князе процесс объединения русских земель вокруг Москвы практически завершился, что позволило князю именоваться Государем всея Руси

История
При каком князе процесс объединения русских земель вокруг Москвы практически завершился, что позволило князю именоваться Государем всея Руси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, то Иван Третий. 
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