При каком наибольшем n программа выведет на экран сначала 2, а потом 12? var n, a, b, c: integer; begin readln(n); a := 0; b := 0; while n gt; 0 do begin a := a+1; b := b + (n mod 100); n := n div 100; end; writeln(a); write(b); end.