При каком наибольшем n программа выведет на экран сначала 2, а потом 12? var n, a, b, c: integer; begin readln(n); a := 0; b := 0; while n gt; 0 do begin a := a+1; b := b + (n mod 100); n := n div 100; end; writeln(a); write(b); end.

В переменной a вычисляется количество пар цифр в числе. Так как значение a должно быть равно 2, то число четырехзначное. В переменной b вычисляется сумма чисел, определяемых как остатки от деления на 100. Четырехзначные числа, соответствующие этому требованию - это 1002, 1101 и 1200. Наибольшее из них - 1200.