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При каком значении а не существует корней уравнения |x|=a
При каком значении а не существует корней уравнения |x|=a
Ответ(ы):
Ответил Гость:
только если а<0, данное уравнение не будет иметь корней
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