При каком значении "a" значения выражений a+19 и 19-a равны

При каком значении "a" значения выражений a+19 и 19-a равны

Ответ(ы):

Ответил Гость:
A+19 = 19-a 2a = 19-19 2a=0 a=0
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