При каком значении переменной а значение выражение 3а + 8 меньше значение выражени?? 5 минус 6 на 15
Математика
При каком значении переменной а значение выражение 3а + 8 меньше значение выражени?? 5 минус 6 на 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А строго меньше -31 -32, -33, и т.д..
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