При каком значении переменной а значение выражения равно 5а-6 в 2 р. м. значения выражения 8а+13? с объяснением пожалуйста
Алгебра
При каком значении переменной а значение выражения равно 5а-6 в 2 р. м. значения выражения 8а+13? с объяснением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8a+13=2(5a-6) 8a+13=10a-12 8a-10a=-12-13 -2a=-25 a=12.5 Ответ: 12,5.
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