При каком значении переменной а значение выражения равно 5а-6 в 2 р. м. значения выражения 8а+13? с объяснением пожалуйста

Алгебра

При каком значении переменной а значение выражения равно 5а-6 в 2 р. м. значения выражения 8а+13? с объяснением пожалуйста

Автор: Гость