При каком значении переменной значение выражения 3x+2(0.5x-2.4)=-6

При каком значении переменной значение выражения 3x+2(0.5x-2.4)=-6

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3х+х-4,8=-6 4х=-2,8 Х=-0,7 Ответ:-0,7
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