При кипения воды в чайнике образуется пар. Почему это происходит

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Температура кипения воды около 100 градусов, при кипении вода имеет свойства испарятся-выделять пар .на стенках сосуда образуются пузырьки, которые содержат воздух и насыщенный пар. Кипение, как и обычное испарение, является одним из многих способов парообразования