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При ком было открытие народных училищ и Воспитательного дома.
При ком было открытие народных училищ и Воспитательного дома.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Екатерина II Великая (1762 - 1796)
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