При листопаде листья накапливают вредные вещества.Однако опавшие листья считают??я хорошим удобрением.Почему?

Биология
При листопаде листья накапливают вредные вещества.Однако опавшие листья считают??я хорошим удобрением.Почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что в них много органических веществ которые бактериями разлагаются до потателяных веществ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 килограмм а на другую по 3 килограмм?? всего 24 гири весы находятся в равновесии сколько гирь нахо...
Ответить
Обществознание
Узнайте у родителей какие основные доходы имеет ваша семья
Ответить
Математика
1/3 отрезка ровна 2см.Сколько сантиметров во всём отрезке?
Ответить
Английский язык
Как переводится kazakhstan is in
Ответить
Русский язык
Помогите на писать сочинение миниатюра на тему зимние узоры
Ответить