При листопаде листья накапливают вредные вещества.Однако опавшие листья считают??я хорошим удобрением.Почему?
Биология
При листопаде листья накапливают вредные вещества.Однако опавшие листья считают??я хорошим удобрением.Почему?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что в них много органических веществ которые бактериями разлагаются до потателяных веществ
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