При нагревании 126,4 г перманганата калия получили 6,72 л кислорода. Какова массовая доля неразложившегося KMnO4?

m(KMnO) ---- 126,4 г V(O) ---------- 6,72 л ост.KMnO ---=- ? % 2КMnO t=KMnO + MnO + O Из уравнения реакции соотношение химических количеств перманганата калия и кислорода 2:1 n(O) = V(О)/Vm; Vm = 22,4л ; n(O) = 6,72/22,4 = 0,3 моля; n(KMnO) = m(KMnO)/M(KMnO); М(KMnO) = 39+55+16*4=158 (г/моль); n(KMnO) = 126,4/158 = 0,8 (моля) 0,3*2=0,6 (моля) ------ разложится такое количество перманганата. 0,8 - 0,6 = 0,2 (моля) ---- количество перманганата, которое останется не разложившимся.. (0,2*М(KMnO))/(0,8*M(KMnO))*100 = 25 % ------ массовая доля неразложившегося перманганата калия. Ответ: 25 % массы перманганата калия останется.