При нагревании 200г 25% раствора аммиака 20г этого вещества улетучилось. Массовая доля аммиака в растворе после нагревания равна____%
Химия
При нагревании 200г 25% раствора аммиака 20г этого вещества улетучилось. Массовая доля аммиака в растворе после нагревания равна____%
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