При напряжении 100Вольт на концах резистора сила тока в нем 0,05 Ампера .Какое напряж??ние будет подано на этот же резистор если сила тока =0,1 ампера
Физика
При напряжении 100Вольт на концах резистора сила тока в нем 0,05 Ампера .Какое напряж??ние будет подано на этот же резистор если сила тока =0,1 ампера
Ответ(ы):
Гость:
Выполняется закон Ома : I=U/R , тогда R=100 вольт/0,05 ампера= 20 ом. Установка не изменилась, тогда U=20 ОМ×0,1 А =2 B
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