При напряжении 100Вольт на концах резистора сила тока в нем 0,05 Ампера .Какое напряж??ние будет подано на этот же резистор если сила тока =0,1 ампера

Физика

При напряжении 100Вольт на концах резистора сила тока в нем 0,05 Ампера .Какое напряж??ние будет подано на этот же резистор если сила тока =0,1 ампера

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