При нажатии клавиши END: Выберите один ответ: курсор перемещается в конец текущей страницы курсор перемещается в конец текущей строки курсор перемещается в конец текста происходит закрытие текущего документа

Информатика

При нажатии клавиши END: Выберите один ответ: курсор перемещается в конец текущей страницы курсор перемещается в конец текущей строки курсор перемещается в конец текста происходит закрытие текущего документа

Автор: Гость