При нажатии клавиши END: Выберите один ответ: курсор перемещается в конец текущей страницы курсор перемещается в конец текущей строки курсор перемещается в конец текста происходит закрытие текущего документа
Информатика
При нажатии клавиши END: Выберите один ответ: курсор перемещается в конец текущей страницы курсор перемещается в конец текущей строки курсор перемещается в конец текста происходит закрытие текущего документа
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Курсор перемещается в конец текущей строки - проверено
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