При охлаждении 140 г 20%-го раствора хлорида магния в осадок выпало 1,5 г соли. найдите массовую долю хлорида магния в растворе после охлаждения.

Химия

При охлаждении 140 г 20%-го раствора хлорида магния в осадок выпало 1,5 г соли. найдите массовую долю хлорида магния в растворе после охлаждения.

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