При охлаждении 140 г 20%-го раствора хлорида магния в осадок выпало 1,5 г соли. найдите массовую долю хлорида магния в растворе после охлаждения.
Химия
При охлаждении 140 г 20%-го раствора хлорида магния в осадок выпало 1,5 г соли. найдите массовую долю хлорида магния в растворе после охлаждения.
Ответ(ы):
Гость:
1. находим массу соли до охлаждения 140гр - 100% х гр - 20 % х = (140*20)100=28гр 2. находим массу соли оставшуюся в растворе после охлаждения 28- 1.5= 26.5гр 3. находим массовую долю хлорида магния после охлаждения 140 гр- 100% 26.5 гр - х% х= (26.5*100)140= 18.9%
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