При окислении муравьиной кислоты в ходе реакции "серебряного зеркала" выделивший??я углекислый газ пропустили через известковую воду и получили осадок массой 25 г. Сколько граммов муравьиной кислоты окислилось?

Химия
При окислении муравьиной кислоты в ходе реакции "серебряного зеркала" выделивший??я углекислый газ пропустили через известковую воду и получили осадок массой 25 г. Сколько граммов муравьиной кислоты окислилось?
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