при отпуске товара со склада оформляется специальный документ накладная которые указываются наименование количество цена и стоимость каждого товара за чем вычислять итоговые суммы которые прибавляются налог на добавле...

при отпуске товара со склада оформляется специальный документ накладная которые указываются наименование количество цена и стоимость каждого товара за чем вычислять итоговые суммы которые прибавляются налог на добавленную стоимость стоимость (ндс) на размер которых составляет 18 процентов итоговая сумма и вычисляется общая сумма заполните пустые графы накладной наименование товара Кол-во цена,р. Сумма,р. обои виниловые. 40 135,00 клей виниловый. 12 15,75 бордюр 8 115,00 итоги ндс (18процентов) всего отпущено на сумму