при отпуске товара со склада оформляется специальный документ накладная которые указываются наименование количество цена и стоимость каждого товара за чем вычислять итоговые суммы которые прибавляются налог на добавле...
при отпуске товара со склада оформляется специальный документ накладная которые указываются наименование количество цена и стоимость каждого товара за чем вычислять итоговые суммы которые прибавляются налог на добавленную стоимость стоимость (ндс) на размер которых составляет 18 процентов итоговая сумма и вычисляется общая сумма заполните пустые графы накладной наименование товара Кол-во цена,р. Сумма,р. обои виниловые. 40 135,00 клей виниловый. 12 15,75 бордюр 8 115,00 итоги ндс (18процентов) всего отпущено на сумму
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Обои виниловые: 40*135 = 5400 Клей виниловый: 12*15,75 = 189 Бордюр: 8*115 = 920 Общая сумма: 6509 НДС - 18% 6509 - 100% НДС = (6509*18)/100=1171,62 Стоимость с НДС: 7680,62 Таким образом, накладная будет выглядеть так: Наименование товара Кол-во Цена Сумма Обои 40 135 5400 Клей 12 15,75 189 Бордюр 8 115 920 Итого: 60 6509 НДС 1171,62 Всего: 7680,62