При переходе идеального газа данной массы из одного состояния в другое,его давление увеличилось в 2 раза,а объём уменьшился в 2 раза.Во сколько раз при этом изменилась средняя квадратичная скорость молекул газа? (а-уменьшилась ...

Физика

При переходе идеального газа данной массы из одного состояния в другое,его давление увеличилось в 2 раза,а объём уменьшился в 2 раза.Во сколько раз при этом изменилась средняя квадратичная скорость молекул газа? (а-уменьшилась в 4 раза,б - увеличилась в 4 раза, в- не изменилась,г-увеличилась в 2 раза)

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