При переходе идеального газа данной массы из одного состояния в другое,его давление увеличилось в 2 раза,а объём уменьшился в 2 раза.Во сколько раз при этом изменилась средняя квадратичная скорость молекул газа? (а-уменьшилась ...
Физика
При переходе идеального газа данной массы из одного состояния в другое,его давление увеличилось в 2 раза,а объём уменьшился в 2 раза.Во сколько раз при этом изменилась средняя квадратичная скорость молекул газа? (а-уменьшилась в 4 раза,б - увеличилась в 4 раза, в- не изменилась,г-увеличилась в 2 раза)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Менделеева-Клайперона PV = vRT Выполняем преобразования 2P * 1/2V = PV = vRT => температура не изменилась Формула КВАДРАТА средней квадратичной скорости молекул v^2 = (3RT)/M, как видим,она зависит только от температуры, которая не изменилась. Ответ: в)не изменилась
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