При подъеме тела на высоту 120см была выполнена работа 24 кДж. Определите, под действием какой силы была поднята плита?
Физика
При подъеме тела на высоту 120см была выполнена работа 24 кДж. Определите, под действием какой силы была поднята плита?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано h=1,2 м A=24000 Дж F - ? А=F*h F=А/h=24 000/1,2=20 000 Н
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