При погружении в мензурку с водой железной гайки вода поднялась с отметки 60 куб.см.до отметки 70 куб.см. Найти архимедову силу, действующую на гайку. ПЛЛИИИЗЗЗЗЗЗ
Физика
При погружении в мензурку с водой железной гайки вода поднялась с отметки 60 куб.см.до отметки 70 куб.см. Найти архимедову силу, действующую на гайку. ПЛЛИИИЗЗЗЗЗЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(архимеда)=P(плотность жидкости)*g(ускорение свободного падения)*V(объем погруженного тела)= V=70-60=10 куб.см воды=0.01литра F=1000*9,8*0,01=98 ньютонов
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