При погружении в мензурку с водой железной гайки вода поднялась с отметки 60 куб.см.до отметки 70 куб.см. Найти архимедову силу, действующую на гайку. ПЛЛИИИЗЗЗЗЗЗ

Физика

При погружении в мензурку с водой железной гайки вода поднялась с отметки 60 куб.см.до отметки 70 куб.см. Найти архимедову силу, действующую на гайку. ПЛЛИИИЗЗЗЗЗЗ

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