При полном погружении в жидкость на тело объема 4 дм действует архимеовс сила 40 нь??тонов. Какая это жидкость?

Физика

При полном погружении в жидкость на тело объема 4 дм действует архимеовс сила 40 нь??тонов. Какая это жидкость?

Автор: Гость