При полном погружении в жидкость на тело объема 4 дм действует архимеовс сила 40 нь??тонов. Какая это жидкость?
Физика
При полном погружении в жидкость на тело объема 4 дм действует архимеовс сила 40 нь??тонов. Какая это жидкость?
Ответ(ы):
Гость:
4 кубических дециметра=4*10^-3 кубических метров! pgV=40H по условию, откуда p=40/gV! По расчетам понятно,что это вода!
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