При полном погружении в житкость на тело объёмом 5 дм в кубе действует выталкивающая сила 40 н какой может быть эта жидкость

Физика
При полном погружении в житкость на тело объёмом 5 дм в кубе действует выталкивающая сила 40 н какой может быть эта жидкость
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Плотность жидкости r=40/0,05=800 кг/м^3. Она легче воды
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