При полном погружении в житкость на тело объёмом 5 дм в кубе действует выталкивающая сила 40 н какой может быть эта жидкость

Физика

При полном погружении в житкость на тело объёмом 5 дм в кубе действует выталкивающая сила 40 н какой может быть эта жидкость

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