При полном сгорании органического вещества массой 29,6 г образовалось 26,88 л углекислого газа и 21,6 г воды. Относительная плотность паров этого веще ства по водороду равна 37. Установлено, что оно не реагирует с гид...

При полном сгорании органического вещества массой 29,6 г образовалось 26,88 л углекислого газа и 21,6 г воды. Относительная плотность паров этого веще ства по водороду равна 37. Установлено, что оно не реагирует с гидрокарбонатом натрия, не дает реакции "серебряного зеркала", но взаимодействует с щелочами. установите молекулярную формулу вещества, напишите уравнение реакции с гидроксидом натрия.