При полном сгорании органического вещества массой 29,6 г образовалось 26,88 л углекислого газа и 21,6 г воды. Относительная плотность паров этого веще ства по водороду равна 37. Установлено, что оно не реагирует с гид...
При полном сгорании органического вещества массой 29,6 г образовалось 26,88 л углекислого газа и 21,6 г воды. Относительная плотность паров этого веще ства по водороду равна 37. Установлено, что оно не реагирует с гидрокарбонатом натрия, не дает реакции "серебряного зеркала", но взаимодействует с щелочами. установите молекулярную формулу вещества, напишите уравнение реакции с гидроксидом натрия.
Ответ(ы):
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CxHyOz+(((2x+y/2)-z)/2)O2=xCO2+y/2H2O 12x+y+16z=74 v (H2O)=21.6г/18г/моль=1.2моль v (CO2)=26.88л/22.4л/моль =1.2моль v (орган.в-ва)=29.6г/72г/моль=0.4 моль x=3 y/2=3 y=6 16z=74-y-12x; 16z=74-6-36; z=2 C3H6O2 это не кислота т.к. она прореагировала бы с NaHCO3, значит сложный эфир. HCOOC2H5 - этилформиат либо CH3COOCH3 - метилацетат CH3COOCH3+NaOH = CH3COONa+CH3OH HCOOC2H5 +NaOH = HCOONa+C2H5OH