При посещение зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 рублей.Детский билет в 3 раза дешевле взрослого. Сколько стоит детский билет? Сколько - взрослый билет? Реши арефмитическим спосо...
При посещение зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 рублей.Детский билет в 3 раза дешевле взрослого. Сколько стоит детский билет? Сколько - взрослый билет? Реши арефмитическим способом
Ответ(ы):
Ответил Гость:
78/3+16=42 взрослых билета1260 / 42 = 30 руб - стоит 1 взрослый билет30 / 3 = 10 руб - стоит детский билетПроверка:78*10 + 16*30 = 780 + 480 = 1260 р - верноОтвет. детский - 10 руб, взрослый - 30 руб