при посеве гороха на 100 м2 расходуют 2 кг семян . сколько килограммов гороха можно собрать с участка прямоугольной формы длинной 60 м и шириной 20 м если урожай гороха в 16 раз больше чем его расход при посеве? Р...

при посеве гороха на 100 м2 расходуют 2 кг семян . сколько килограммов гороха можно собрать с участка прямоугольной формы длинной 60 м и шириной 20 м если урожай гороха в 16 раз больше чем его расход при посеве? РЕШИ ЗАДАЧУ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
                               Способ 1. 1. 60 • 20=1200 (КВ/М) 1200=12(КВ/М)-площади участка  2. 16 • 2= 32 (КГ)- урожай гороха с 1 а 3. 12 • 32=384 (КГ)- гороха со всего участка Ответ: 384 КГ.                                 Способ 2.
Похожие вопросы