при посеве гороха на 100 м2 расходуют 2 кг семян . сколько килограммов гороха можно собрать с участка прямоугольной формы длинной 60 м и шириной 20 м если урожай гороха в 16 раз больше чем его расход при посеве? Р...

при посеве гороха на 100 м2 расходуют 2 кг семян . сколько килограммов гороха можно собрать с участка прямоугольной формы длинной 60 м и шириной 20 м если урожай гороха в 16 раз больше чем его расход при посеве? РЕШИ ЗАДАЧУ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ!