при посеве гороха на 100 м2 расходуют 2 кг семян . сколько килограммов гороха можно собрать с участка прямоугольной формы длинной 60 м и шириной 20 м если урожай гороха в 16 раз больше чем его расход при посеве? Р...
при посеве гороха на 100 м2 расходуют 2 кг семян . сколько килограммов гороха можно собрать с участка прямоугольной формы длинной 60 м и шириной 20 м если урожай гороха в 16 раз больше чем его расход при посеве? РЕШИ ЗАДАЧУ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Способ 1. 1. 60 • 20=1200 (КВ/М) 1200=12(КВ/М)-площади участка 2. 16 • 2= 32 (КГ)- урожай гороха с 1 а 3. 12 • 32=384 (КГ)- гороха со всего участка Ответ: 384 КГ. Способ 2.