При работе компрессора внутренняя энергия алюминиевого поршнем массой 2 килограмма увеличилась на столько на сколько увеличилась внутренняя энергия воды массой 1 килограмм при нагревании от 0 градусов до 100 на сколько градусов...

Физика
При работе компрессора внутренняя энергия алюминиевого поршнем массой 2 килограмма увеличилась на столько на сколько увеличилась внутренняя энергия воды массой 1 килограмм при нагревании от 0 градусов до 100 на сколько градусов повысилась при этом температура алюминиевого поршня? .... пли . и при этом Напишите данно ирешение
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