. При расторжении брака и разделе имущества гражданин Воронин требовал раздела дачного участка, который его бывшая супруга получила в наследство от бабушки, на том основании, что он сделал на участке посадки деревьев и кустарни...

Право

. При расторжении брака и разделе имущества гражданин Воронин требовал раздела дачного участка, который его бывшая супруга получила в наследство от бабушки, на том основании, что он сделал на участке посадки деревьев и кустарников, поставил новую изгородь и регулярно осуществлял ремонт дачного домика. Правомерно ли требование Воронина?

Автор: Гость