. При расторжении брака и разделе имущества гражданин Воронин требовал раздела дачного участка, который его бывшая супруга получила в наследство от бабушки, на том основании, что он сделал на участке посадки деревьев и кустарни...

Право
. При расторжении брака и разделе имущества гражданин Воронин требовал раздела дачного участка, который его бывшая супруга получила в наследство от бабушки, на том основании, что он сделал на участке посадки деревьев и кустарников, поставил новую изгородь и регулярно осуществлял ремонт дачного домика. Правомерно ли требование Воронина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не правомерно. При разводе ставится вопрос о разделе только совместного имущества. Имущество полученное одним из супругов в наследство остается у собственника, получившего это имущество.  
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