При растворении 2 гр. поваренной соли в 298 г. воды образуется раствор с массовой долей соли: 1,5%; 3%; 0,75%.
Химия
При растворении 2 гр. поваренной соли в 298 г. воды образуется раствор с массовой долей соли: 1,5%; 3%; 0,75%.
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Нипоррлпшжподадпгрдопдггпад
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