При растворении 2 гр. поваренной соли в 298 г. воды образуется раствор с массовой долей соли: 1,5%; 3%; 0,75%.

Химия

При растворении 2 гр. поваренной соли в 298 г. воды образуется раствор с массовой долей соли: 1,5%; 3%; 0,75%.

Автор: Гость